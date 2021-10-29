Адвокати жертв MH17 заявили про стеження: підозрюють Росію

Адвокатів родичів аварії MH17 залякують. Національний координатор боротьби з тероризмом та безпекою (NCTV) Нідерландів припускає, що це робиться від імені Росії. Про це, посилаючись на місцеві ЗМІ, повідомляє Лівий берег.

Як передають місцеві ЗМІ Нідерландів, NCTV запропонував внести юристів до своєї програми безпеки та запровадити запобіжні заходи в їхніх будинках.

За наявними даними, останніми місяцями почастішали інциденти, у ході яких адвокатів переслідували, серед іншого, у їхніх приватних будинках. Очевидно, це пов'язано із правом виступити в суді, яке родичі отримали під час судового слухання у справі MH17 минулого місяця.

Декілька юристів розповіли про інциденти, які не могли бути оприлюднені до засідання NCTV. Наприклад, принаймні двох адвокатів супроводжували до будинків після судового засідання у справі MH17. Ще один адвокат повідомив, що бачив двох підозрілих чоловіків у сонцезахисних окулярах, що ходили біля його будинку.

Усього є повідомлення про чотири інциденти. За словами Бен де Йонга, дослідника Лейденського університету, який спеціалізується на російських службах безпеки та розвідки, такий підхід відповідає тому, як працює Росія.

Правоохоронці заявили, що не чекають на фізичне насильство щодо адвокатів. Юристи не коментували ситуацію у розмові з журналістами.