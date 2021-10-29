Творці "Ігри в кальмари" запустили власну криптовалюту

Корейський серіал "Гра в кальмара", який побив рекорди популярності Netflix, матиме свою криптовалюту. Таку заяву зробили його творці, повідомляє CNBC﻿.

Валюта отримала назву "Кальмар" (SQUID). SQUID торгується за ціною $2,22, збільшившись майже на 2400% за останні 24 години, а її ринкова капіталізація перевищує $174 млн.

Приводом для створення валюти стала гра за сюжетом серіалу. "Кальмар" має стати внутрішньоігровим засобом платежів. Віртуальне змагання, яке імовірно буде поділено на шість раундів, розпочнеться в листопаді. Втім, творці гри запевняють, що на відміну від серіалу, ігри будуть безпечними та учасникам та їхнім життям ніщо не загрожує.

Геймплей обходиться недешево, особливо за нинішніми цінами. Якщо ви хочете взяти участь у фінальній грі турніру, вам доведеться заплатити 15 000 або 33 450 доларів США і придбати NFT. Внески за участь в кожному з раундів діляться між розробниками (10%) і пулом винагород (90%).