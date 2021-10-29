Багато клопоту: 5 модних рослин, які краще не заводити

Як перші кімнатні рослини люди часто обирають модні різновиди, про які вони дізналися з соціальних мереж і блогів. При цьому такі представники флори можуть виявитися не найпростішими у догляді та завдати багато клопоту, повідомляє Профиль.

Досвідчені власники рослин назвали п'ять популярних видів, які краще не заводити, та порадили альтернативні варіанти.

Каладіум

Дуже красива рослина, але складна у вирощуванні. Воно має дуже тендітні стебла, а ніжне листя скручується при найменшій помилці. Ця квітка любить багато води, але переборщити з поливом досить просто. Як заміну фахівці пропонують Сингониум ножколистний. Рослина також має загострену стрілоподібну форму листя. Їхнє забарвлення може бути сріблястим, рожевим, білим або кремовим.

Калатея

Ще одна популярна і особливо вибаглива рослина. Йому потрібна висока вологість та дистильована вода, щоб зберегти свіжість листя, інакше можна отримати лише суху квітку. Замість Калатеї краще вибрати Аглаонему. Її листя таке ж різноманітне і барвисте. При цьому рослина просто доглядати: вона стійка до слабкого освітлення і не потребує високої вологості.

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Фікус ліроподібний

Модна, але темпераментна рослина. Воно починає себе погано відчувати вже після того, як пропускається один або два поливання. Як альтернатива пропонується зупинитися на Райському птаху або Каучуковому дереві. Це ефектні представники флори, які менш вибагливі та мають більш красиве листя.

Антуріум

Цю рослину захочеться придбати через незвичайне і яскраве листя. Але треба кілька разів подумати, перш ніж купувати його та приносити додому. Антуріум вимагає чималих зусиль для процвітання: це добре дренований ґрунт, певна кількість води та постійна вологість. Замість нього можна вибрати філодендрон. Він належить до того ж сімейства, але більш простий у догляді.

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Бостонський папороть

Цій папороті потрібні ідеальні умови, щоб вижити. Грунт повинен бути завжди вологим, але не мокрим, це іноді дуже важко відрізнити. Замінити рослину можна Аспарагусом перистим, який на вигляд нагадує папороть, але такою не є. Він вважається менш вимогливим до догляду.