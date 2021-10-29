WhatsApp перестане працювати на деяких смартфонах

Програма WhatsApp, що належить Facebook, з 1 листопада перестане працювати на 43 різних моделях смартфонів, повідомляє Профиль.

Месенджер змінить вимоги до операційних систем Android та iOS. Для коректної роботи потрібна ОС Android версії 4.1 або iPhone з iOS 10 і новіша. У телефонах на базі Linux потрібно буде оновити KaiOS до 2.5.1. Наголошується, що це означає негайне припинення роботи месенджера. Однак користувачам не вдасться завантажити оновлення програми, що може призвести до збоїв або вразливостей системи безпеки.

Список моделей смартфонів, які WhatsApp з наступного тижня більше не підтримує:

IPhone

IPhone SE (2016), 6S та 6S Plus. Ці моделі запущені з iOS 9, але можуть бути оновлені до iOS 15, щоб продовжувати підтримку WhatsApp. Старі iPhone, які не можна оновити до iOS 10, втратить доступ. В даний час це iPhone 4S 2011 випуску.

Samsung

Samsung Galaxy Trend Lite, Galaxy Trend II, Galaxy SII, Galaxy S3 mini, Galaxy Xcover 2, Galaxy Core та Galaxy Ace 2.

LG

LG Lucid 2, Optimus F7, Optimus F5, Optimus L3 II Dual, Optimus F5, Optimus L5, Optimus L5 II, Optimus L5 II, Optimus L3 II, Optimus L7, Optimus L7 II Dual, Optimus L7 II, Optimus F6, Enact , Optimus L4 II Dual, Optimus F3, Optimus L4 II, Optimus L2 II, Optimus Nitro HD та 4X HD, а також Optimus F3Q.

ZTE

ZTE Grand S Flex, ZTE V956, Grand X Quad V987 та Grand Memo.

Huawei

Huawei Ascend G740, Ascend Mate, Ascend D Quad XL, Ascend D1 Quad XL, Ascend P1 S та Ascend D2.

Sony

Sony Xperia Miro, Sony Xperia Neo L, Xperia Arc S.

Інші моделі

Alcatel One Touch Evo 7, Archos 53 Platinum, HTC Desire 500, Caterpillar Cat B15, Wiko Cink Five, Wiko Darknight, Lenovo A820, UMi X2, Faea F1 та THL W8.

Останнім часом у роботі Facebook, Instagram та WhatsApp відбуваються збої по всьому світу. Скарги надходили зі США, Канади, Великобританії, Німеччини, Нідерландів, Іспанії, Франції, Італії, Ірландії та інших країн. "Падали" також Google, TikTot, Telegram.