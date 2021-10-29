Вафельна розмітка з’явиться на 8 столичних перехрестях

Представники київської влади впевнені, що завдяки новій дорожній розмітці відбудеться зменшення заторів, а рух на 8 столичних перехрестях стане більш впорядкованим, повідомляє 24 Канал.

На перехрестях вулиць Січових Стрільців і Гоголівської та вулиць Басейної і Еспланадної з’явилася вафельна розмітка. Вона позначає проїжджу частину в межах регульованого перехрестя, на яку заборонено в’їзд під час виникнення затору або створення перешкод для руху транспортних засобів і пішоходів. У КГГА впевнені, що завдяки новій розмітці рух на цих перехрестях стане більш впорядкованим.

"Розмітку влаштовують на регульованих перехрестях, де водії часто порушують проїзд циклу світлофора, виїжджають на завантажене перехрестя і створюють затори. Такий тип розмітки широко використовують в Європі. І наразі вона вже з’явилась в столиці. На сьогодні вже 4 столичних перехрестя мають такий тип розмітки. Найближчим часом коробчаста (вафельна) розмітка з’явиться на ще 4-х перехрестях: вулиці Січових Стрільців з Обсерваторною, Некрасівською та Кудрявським узвозом. А також на перехресті вулиць Басейної і Мечникова та бульваром Лесі Українки" , – повідомив заступник голови КМДА Олександр Густєлєв.

Заступник голови КМДА зазначив, що на минулому тижні вперше в столиці вафельну розмітку влаштували на перехресті вулиць Солом’янської і Волгоградської та Андрія Головка, а також вулиці Солом’янській і Максима Кривоноса та Генерала Шаповала.