СБУ запобігла екологічній катастрофі на Кіровоградщині

Співробітники Служби безпеки України запобігли масштабному забрудненню земель та водних ресурсів на території Кіровоградської області. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Представники комунального підприємства з водопостачання приховано скидали технологічні відходи в м. Інгул. Це призвело до зростання концентрації шкідливих речовин на прибережних територіях річкової системи регіону на загальній площі понад 2,5 га. За результатами експертизи зафіксовано перевищення показників вмісту нітратів у ґрунті у 13 разів.

У рамках кримінального провадження, розпочатого слідчими органів безпеки за ст. 441 (екоцид) Кримінального кодексу України, керівнику структурного підрозділу комунального підприємства повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ст. 239 КК України.

Вирішується питання про обрання судом запобіжного заходу. Триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин правопорушення та притягнення до відповідальності інших причетних до нього осіб.

Заходи щодо викриття незаконної діяльності проводилися співробітниками Управління СБУ у Кіровоградській області за процесуального керівництва Кіровоградської обласної прокуратури.