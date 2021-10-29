Домовленості між ОП та Тереховим щодо виборів у Харкові існують – НВ

Секретар Харківської міськради, в.о. мера Ігор Терехов, який веде в опитуваннях, не підтвердив існування домовленостей з ОП про призначення на харківські посади лояльних до Банкової людей у разі його перемоги, повідомляє Новое время.

Проте наближене до керівництва "Слуги народу" джерело зауважило, що домовленості між ОП і Тереховим все ж існують.

"ОП не заважає і сильно не допомагає, він там якось виграє, і ми почнемо співпрацювати вже після виборів" , — пояснив цей співрозмовник.

Натомість із Добкіним перемовини не вели, бо президент "скептично налаштований до Доб­кіна особисто і до ОПЗЖ загалом".

Ще одне джерело, наближене до ОП, розповіло, що у 2019 році Офіс президента під керівництвом Андрія Богдана намагався "нарити" кримінальні провадження проти Геннадія Кернеса, на той момент мера Харкова.

Банкова, мовляв, хотіла провести дострокові місцеві вибори і шукала кримінальні провадження на очільників шести міст. Ви­явилося, що багато таких було щодо мера Києва Віталія Кличка, керівників Одеси Геннадія Труханова та Дніпра Бориса Філатова. І навіть щодо міського голови Львова Андрія Садового існували провадження. Але на Кернеса ОП не знайшов жодного.

"Він завжди юридично дуже якісно все влаштовував. Усе було продумано, підписано секретарем чи ще кимось. І це приклад того, що людина трохи вміє керувати великими об'єктами" , — розповів співрозмовник.

Дострокові вибори мера Харкова були призначені через смерть колишнього міського голови Геннадія Кернеса. Він заочно переміг на виборах мера минулої осені, але помер у грудні 2020 року.

У виборах мера Харкова 31 жовтня 2021 року братимуть участь 10 осіб, але пропрезидентська партія "Слуга народу" не висувала свого кандидата. Аліна Мустафаєва, депутатка Харківської міськради від "Слуги народу", бере участь у виборах як самовисуванка.