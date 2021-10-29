Арахамія виправдався за свій конфуз у прямому ефірі
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія виправдався за недавній конфуз, коли переплутав цитату Григорія Сковороди з уривком із кримінальної драми "Злови мене, якщо зможеш". Про це йдеться в коментарях до відповідного посту телеведучої Наталії Влащенко у Facebook, повідомляє УНІАН.
"Арахамія – айтішник. І цим усе сказано", – написала Влащенко.
У коментарях глава "слуг" повідомив, що не вивчав у школі українську літературу, про що є підтвердження у його атестаті.
"Тим не менше, треба робити висновки та діяти. Тому сьогодні був запрошений до робочої групи зі святкування 300-річчя Сковороди наступного року – наступного разу не помилюся", – пообіцяв Арахамія.
Також у Арахамії у коментарях поцікавилися, які у нього були оцінки з інших предметів.
"П'ятірки. Золота медаль у школі та червоний диплом в університеті", – гордо відповів депутат.