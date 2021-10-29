В Україні патрулюватимуть лише вакциновані поліцейські

В Україні за дотриманням карантину стежитимуть лише вакциновані працівники поліції. З 1 листопада усі правоохоронці вийдуть на службу із спеціальними значками, повідомляє 24 Канал.

Про це в ефірі телепрограми заявив голова Нацполіції Ігор Клименко.



У той період померло 20 поліцейських, ще сотні – перебували в реанімації. Водночас тепер ситуація вже краща.

"Сьогодні хворіє 2200 поліцейських, але в реанімації людей практично немає. І, слава Богу, жодної смерті. Ми не наражаємо на небезпеку громадян і будемо вимагати у громадян, які переступили закон, відповідати перед законом" ,– запевнив Клименко.

Він додав, що 4 тисячі поліцейських мають на планшетах зчитувачі GR-кодів і можуть встановлювати фейкові сертифікати.

Клименко закликав українців вакцинуватися, а про факти продажу підробок повідомляти за номерами 0 800 505 170 або 102.