Таліби попросили РФ надіслати вакцину від коронавірусу

Тимчасовий уряд руху "Талібан" попросив забезпечити постачання російських чи інших вакцин від COVID-19 до Афганістану, повідомляє Лента.Ру.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я країни Каландар Ібад.

"Ми зацікавлені в отриманні вакцини як з Росії, так і з будь-якої іншої країни світу, яка забажає нам сприяти [у боротьбі з пандемією, - ред.]" , - заявив представник талібів.

Він додав, що Афганістан оцінить будь-яку допомогу у боротьбі з пандемією.

Представники Всесвітньої організації охорони здоров'я ще у серпні говорили про гостру нестачу медикаментів у країні. Також через підвищення внутрішньої міграції та заворушень виріс ризик нових спалахів COVID-19. Крім того, Афганістан опинився на межі фінансового колапсу.