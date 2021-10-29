Ціна Ethereum оновила максимум

У п'ятницю, 29 жовтня, котирування другої за капіталізацією криптовалюти оновили історичний максимум, перевищивши позначку $4400, повідомляє ForkLog.

За останню добу актив подорожчав на 8,2%, згідно з CoinGecko. На момент написання ETH торгується на рівні $4325. Ринкова капіталізація - $512,6 млрд.

27 жовтня розробник Ethereum 2.0 Престон Ванлун повідомив про успішне оновлення мережі Beacon Chain під назвою Altair. Наприкінці вересня його колега Денні Раян заявив, що «оновлення забезпечить підтримку основним консенсусом легких клієнтів, уточнить облік стимулів у мережі, виправить деякі проблеми з винагородами валідаторам та відкоригує рівень штрафів згідно з EIP-2982».

21 жовтня ціна Ethereum у моменті досягла позначки $4375, попередній рекорд монета встановила у травні — тоді котирування дісталися $4350.