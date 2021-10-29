Apple отримала рекордний виторг

Виторг Apple у четвертому кварталі 2021 року злетів на 29 відсотків порівняно з аналогічним періодом минулого року, досягнувши рекордних 83,3 мільярда доларів. Про це йдеться у звіті компанії, повідомляє Лента.Ру.

Чистий прибуток збільшився до 20,5 мільярда доларів. Виторг Apple від продажів iPhone зріс майже в 1,5 рази (до 38,8 мільярда доларів), а від продажів планшетів iPad – на 21 відсоток (до 8,25 мільярда доларів). Також корпорація заробила багато грошей на продажах комп'ютерів Mac – 9,17 мільярда доларів.

За підсумками фінансового року, який закінчився 25 вересня, загальний виторг Apple склав 365,8 мільярда доларів (плюс 33,2 відсотка). Чистий прибуток зріс на 63,7 відсотка (до 94,6 мільярда доларів). При цьому показники виявилися гіршими за прогнози. Глава компанії Apple Тім Кук пояснив це серйозними обмеженнями постачання ринку. За його оцінкою, Apple недоотримала шість мільярдів доларів через дефіцит мікросхем.