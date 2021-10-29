У МЗС привітали розширення Швейцарією санкцій проти Росії

У Міністерстві закордонних справ України привітали розширення Швейцарією санкційного списку у зв’язку з анексією Криму, повідомляє Радіо Свобода.

Глава МЗС Дмитро Кулеба висловив подяку федеральному раднику, віцепрезиденту та голові Федерального департаменту закордонних справ Швейцарської Конфедерації Іньяціо Кассісу під час переговорів у Києві, повідомили напередодні у відомстві.

Перша заступниця очільника МЗС Еміне Джаппарова також привітала рішення влади Швейцарії.

"Вітаємо рішення Швейцарії щодо запровадження додаткових персональних санкцій проти восьми представників російської окупаційної адміністрації, які причетні до переслідувань кримських татар та інших грубих порушень норм міжнародного гуманітарного права в тимчасово окупованому Криму" , – написала вона у Твіттері.

Джаппарова додала, що це рішення є кроком у реалізації домовленостей в рамках саміту "Кримської платформи".

Про розширення пов’язаних з російською окупацією Криму санкцій влада Швейцарії оголосила раніше. До розширеного переліку додали вісім осіб, у тому числі – начальника управління ФСБ Росії в окупованих Криму та Севастополі Леоніда Михайлюка.