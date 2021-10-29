Дуже часто ми робимо певні дії, які згодом повністю вбивають наш інтерес до роботи чи сфери діяльності в цілому, але цього можна уникнути, якщо змінити власні звички, повідомляє WomanEL.

3 способи, за допомогою яких ви вбиваєте свій інтерес до роботи.

Занадто багато роботи

Найпоширеніша причина, за якою ми в результаті втрачаємо інтерес, це передозування роботою, коли ви постійно затримуєтеся і намагаєтеся виконати всі завдання за один день. Такий режим веде лише до стресу та хронічної втоми, що й знищує весь інтерес до проектів.

Внутрішній конфлікт

Ще одна часта проблема – це внутрішній конфлікт, наприклад, якщо ваші цінності не збігаються з концепцією та принципами компанії, в якій ви працюєте. Наприклад, ви знаєте, що клієнту краще запропонувати один продукт, але начальство наполягає на іншому, менш якісному, тому що його потрібно продати швидше. В результаті ви відчуватимете провину і можете зненавидіти всю галузь.

"Туннель"

Тунельний погляд на роботу також призводить до вигоряння та втрати інтересу і полягає в тому, що ви не бачите, що відбувається в інших сферах, а дивіться тільки на те, чим займаєтесь цієї миті.