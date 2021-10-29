Новинський купує Харківобленерго: АМКУ ухвалив нове рішення

Антимонопольний комітет України (АМКУ) ухвалив нове рішення, яким дозволив компанії Smart Holding Ltd Вадима Новинського придбати акції АТ "Харківобленерго". Комітет дійшов висновку, що заявлена концентрація не призведе до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на товарних ринках, повідомляє UBR.

Перший дозвіл на концентрацію на користь Smart Holding АМКУ надав у січні 2021 року. Але 22 липня комітет скасував своє рішення через отримання недостовірної інформації від "Харківобленерго".

"Нова заява на концентрацію від компанії Smart Holding Ltd комітетом розглядалася в режимі недружнього придбання, оскільки АТ "Харківобленерго" не надало компанії Smart Holding інформацію, необхідну для розгляду заяви про попереднє отримання дозволу на концентрацію", - сказано у повідомленні АМКУ.

Необхідні дані витребували розпорядження держуповноваженого.

Додамо, що державі в особі Фонду держмайна належить 65% акцій у "Харківобленерго", 29,79% - володіє Smart Holding.