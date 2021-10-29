Педіатр назвала ознаки "Дельта"-штаму в дітей

Симптоми Дельта-штаму COVID-19 у дітей дуже схожі на симптоми інших ГРВІ, що піддаються лікуванню традиційними способами. Про це розповіла лікар-педіатр, фундатор центру "Педіатрія з любов'ю" Лідія Бабич, повідомляє Апостроф.

За її словами, під підозру інфікування коронавірусною хворобою діти підпадають навіть у тому випадку, коли медики бачать тяжкий стан дитини та нормальні аналізи.

"Коли ми бачимо респіраторні симптоми: нежить, кашель, високу температуру протягом декількох днів, яка добре піддається збиванню, але видно, що дитині просто погано. При цьому ми повинні переконатися, що у дитини немає дійсно бактеріальної інфекції, підтвердити це аналізами крові ", - каже педіатр.

Вона підкреслила: головне - потрібно зробити експрес-тест на антиген або ПЛР-тест, тому що наявність захворювання на ковід зобов'язує медиків дотримуватися протиепідемічних заходів.

"Дитина може перенести хворобу легко, але заразити інших людей, які можуть ставитись до групи ризику і важко переносити хворобу або навіть померти", - зазначила лікар.

Вона додала, що на прийомі буває чимало дітей, які підтверджують коронавірус. Тому може сказати, що діти теж потрапляють до групи ризику і не можна говорити, що на коронавірус діти не хворіють або хворіють легко.

Відповідаючи на запитання, як у сезон поширення коронавірусу вберегти дитину, Лідія Бабич зауважила, що треба прищепити дорослих, особливо це стосується старшого покоління.