Експорт меду з України зменшився вдвічі: причини

З початку сезону (липень-вересень 2021 р.) експорт меду з України зменшився вдвічі в натуральному вираженні та на 18% — у грошовому, повідомляє AgroPortal.

Про це розповіла національний консультант FAO/ООН Анна Бурка під час Національного медового форуму «Золота Пасіка 5.0», який відбувся в рамках виставки «Продуктивне бджільництво».

«Причиною зменшення експорту є те, що другий рік поспіль через несприятливі погодні умови в Україні пасічники збирають невисокі врожаї. Також, на фоні зростання попиту з боку країн-імпортерів, виробники чекають на вищі ціни і тому стримують продаж меду. Це все впливає на обсяги експорту», — пояснила Анна Бурка.

Серед основних викликів, які чекають бджолярів у поточному сезоні, експерт назвала невизначену ситуацію з безмитними квотами в ЄС.

«Також усі в очікуванні на результати антидемпінгового розслідування в США щодо імпорту меду з Аргентини, Бразилії, Індії, України та В'єтнаму за ціною, яку американські асоціації виробників меду вважають нижче справедливої. Як можливий із наслідків — ринок США буде закритим для України», — зазначає Анна Бурка.

Вона відмітила, що ще одним важливим фактором, який вплине на ринок, є посилення конкуренції на основних ринках збуту та боротьба за імідж стабільного постачальника меду.

Щодо можливостей для українського бджільництва, Анна Бурка відзначила відкриття нових ринків, адже цього року для українського меду було відкрито ринок Катару.