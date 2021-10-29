Олімпіада-2022: аналітики дали прогноз для України

Статистична компанія Gracenote зробила медальний прогноз на Олімпійські ігри-2022 у Пекіні, повідомляє УНІАН.

Згідно з прогнозом, збірна України на зимових Іграх не зможе завоювати жодної медалі.

На думку аналітиків, медалі зможуть взяти 27 країн, і України немає в їх числі.

Перше місце в медальному заліку прогнозують збірній Норвегії.

gracenote.com

Нагадаємо, що на попередній зимовій Олімпіаді Україна завоювала одну медаль - золото виграв фрістайліст Олександр Абраменко.

Олімпіада-2022: що потрібно знати