Олімпіада-2022: аналітики дали прогноз для України
Статистична компанія Gracenote зробила медальний прогноз на Олімпійські ігри-2022 у Пекіні, повідомляє УНІАН.
Згідно з прогнозом, збірна України на зимових Іграх не зможе завоювати жодної медалі.
На думку аналітиків, медалі зможуть взяти 27 країн, і України немає в їх числі.
Перше місце в медальному заліку прогнозують збірній Норвегії.
Нагадаємо, що на попередній зимовій Олімпіаді Україна завоювала одну медаль - золото виграв фрістайліст Олександр Абраменко.
Олімпіада-2022: що потрібно знати
- Зимові Олімпійські ігри в Пекіні пройдуть з 4 по 20 лютого 2022 року.
- Талісманом Олімпіади-2022 буде панда Бін Дуньдунь.
- Медалі будуть розіграні в 109 дисциплінах. На цих іграх вперше будуть розігруватися медалі в жіночому слоуп-стайлі (фрістайл), чоловічому і жіночому біг-ейрі (сноуборд), змішаній естафеті в шорт-треку і жіночих одиночних заїздах в бобслеї.