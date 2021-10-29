Олімпіада-2022: аналітики дали прогноз для України

Олімпіада-2022: аналітики дали прогноз для України

Статистична компанія Gracenote зробила медальний прогноз на Олімпійські ігри-2022 у Пекіні, повідомляє УНІАН.

Згідно з прогнозом, збірна України на зимових Іграх не зможе завоювати жодної медалі.

На думку аналітиків, медалі зможуть взяти 27 країн, і України немає в їх числі.

Перше місце в медальному заліку прогнозують збірній Норвегії.

gracenote.com
gracenote.com

Нагадаємо, що на попередній зимовій Олімпіаді Україна завоювала одну медаль - золото виграв фрістайліст Олександр Абраменко.

Олімпіада-2022: що потрібно знати

  • Зимові Олімпійські ігри в Пекіні пройдуть з 4 по 20 лютого 2022 року.
  • Талісманом Олімпіади-2022 буде панда Бін Дуньдунь.
  • Медалі будуть розіграні в 109 дисциплінах. На цих іграх вперше будуть розігруватися медалі в жіночому слоуп-стайлі (фрістайл), чоловічому і жіночому біг-ейрі (сноуборд), змішаній естафеті в шорт-треку і жіночих одиночних заїздах в бобслеї.

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