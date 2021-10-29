НБУ назвав причини гальмування економіки

У першій половині 2021 рок відновлення економіки України було дещо слабшим, ніж очікувалося. У другому півріччі 2021 року зростання економіки прискорюється завдяки сталому споживчому попиту, пожвавленню інвестицій і рекордному врожаю, свідчать дані "Інфляційного звіту" Національного банку України (жовтень 2021 року), пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

"Проте погіршення епідемічної ситуації та високі ціни на енергоносії стримуватимуть зростання реального ВВП. За підсумками року воно становитиме 3,1%" , - йдеться в документі.

Через невтішний розвиток епідемічної ситуації в базовому сценарії враховано впровадження карантину "червоних зон" тривалістю близько місяця протягом IV кварталу 2021 року. Це зробить додатковий негативний внесок у зростання річного реального ВВП у розмірі 0,2 в.п. У цілому вплив карантинних обмежень на річний ВВП 2021 року оцінено в -0,8 в.п.

З урахуванням карантинних обмежень, підвищення цін на енергоресурси та повільнішого, ніж раніше очікувалося, відновлення у першому півріччі, НБУ погіршив прогноз зростання економіки України у 2021 році з 3,8% до 3,1%.

Несприятлива ситуація на ринку енергоносіїв разом із наслідками логістичних проблем у світі обмежуватимуть випуск української промисловості та стримуватимуть темпи відновлення економіки і в наступному році. З огляду на це НБУ переглянув прогноз зростання ВВП у 2022 році з 4% до 3,8%. У 2023 році економіка зросте на 4%, йдеться у звіті.

Нагадаємо, у жовтні НБУ погіршив прогноз відновлення економіки України після кризи. НБУ прогнозує зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) в Україні у 2021 році на 3,1%. У липні НБУ прогнозував зростання економіки на рівні на 3,8%.