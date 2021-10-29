У Дніпрі стартує масова COVID-вакцинація дітей

У Дніпропетровській області очікується старт масової вакцинації від COVID-19 дітей віком від 12 років із виїздом спеціальних медичних бригад до навчальних закладів, повідомляє Страна UA.

Про це йдеться у листі Департаменту освіти та науки до керівників технікумів та коледжів.

У документі Департамент посилається на наказ МОЗ від 13 жовтня 2021 року №2234 про набуття чинності рішень оперативного штабу МОЗ України щодо реагування на ситуацію, пов'язану з поширенням інфекційних хвороб, яких можна запобігти шляхом вакцинації.

"Облдержадміністрацією розпочато роботу з вакцинації дітей віком від 12 років, зокрема, претендентів на освіту, які навчаються в закладах освіти Дніпропетровської області. Особливу увагу в питаннях вакцинації вимагають претенденти на освіту з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на повному державному забезпеченні" , - йдеться у листі.

Також повідомляється, що наразі розробляють графік виїзду мобільних бригад до закладів освіти для вакцинації учнів.