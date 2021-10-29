Rolls-Royce представив ексклюзивний Black Badge Ghost

Британська компанія Rolls-Royce підготувала для аматорів потужних ексклюзивних моделей седан Ghost у виконанні Black Badge. Автомобіль отримав форсований до 600 сил двигун, повідомляє Обозреватель.

Поява в активі компанії версії Black Badge відбулася 5 років тому. З того часу "чорні привиди" стали невіддільною частиною продуктового портфоліо бренду. Варто відзначити, що новинка викликала великий інтерес у поціновувачів ексклюзивних автомобілів марки – на версію Black Badge припадає понад чверть усіх замовлень.

На версію Black Badge припадає понад чверть усіх замовлень. Джерело: Rolls-Royce

Цікаво, що, починаючи з новинки, версії Black Badge набули високого статусу, про що свідчить нове написання. Тепер воно пишеться перед назвою моделі, а чи не після. Крім того, версія відкриває нову сторінку у філософії персоналізації – покупці зможуть замовити набагато ширший асортимент опцій, варіантів обробки та палітри кольорів. Таким чином клієнтам більше не доведеться звертатися до сторонніх тюнінгових ательє, щоб створити машину своєї мрії. Як це реалізовано, можна побачити на ілюстраціях Rolls-Royce Black Badge Ghost.

Передня частина салону Black Badge. Джерело: Rolls-Royce

Представлений варіант отримав обробку салону з яскравими блакитними вставками, які контрастують із чорним основним кольором інтер'єру та декоративними панелями із тонованого дерева.

Між задніми кріслами передбачили відділення для келихів та шампанського. Джерело: Rolls-Royce

За словами творців, автомобіль пофарбований у "найчорніший колір, який використовується в сучасному автопромі" – на один екземпляр йде 45 кг фарби, яка наноситься вручну кількома шарами.

На один екземпляр йде 45 кг фарби, яка наноситься вручну кількома шарами. Джерело: Rolls-Royce

Ще одна цікава особливість версії Black Badge – 21-дюймові складові диски. Ступиця та спиці зроблені з легкого сплаву, а обід виготовлений з 44 шарів карбонового волокна.

Ступиця та спиці виготовлені з легкого сплаву, а обід – з 44 шарів карбонового волокна. Джерело: Rolls-Royce

Під капотом новинки розташувався форсований бітурбований V12 об'ємом 6,75 л. Його потужність збільшили з 571 до 600 к.с., а момент, що крутить, виріс з 850 до 900 Нм. Також автомобіль отримав нову вихлопну систему. Вперше в історії бренду Black Badge Ghost отримав спеціальний спортивний режим роботи силового агрегату, що активується кнопкою Low. При його використанні автоматична трансмісія вдвічі швидше перемикає передачі, а також переходить на підвищений ряд.

Для "драйверського" характеру змінені налаштування педалей акселератора та гальма, а також ходової частини. Розгін до першої "сотні" займає 4,7 с (-0,1 с), а максимальна швидкість обмежена електронікою на позначці 250 км/год.

Розгін до першої "сотні" займає 4,7 с, а максимальна швидкість обмежена на позначці 250 км/год. Джерело: Rolls-Royce

Rolls-Royce Black Badge Ghost вже доступні для замовлення офіційних дилерів. У Великій Британії ціна стартує з позначки 325 тисяч фунтів стерлінгів.