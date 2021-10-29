У Львові від COVID-19 видужала пенсіонерка зі 100% ураженням легень

У Львові від коронавірусу одужала 91-річна Софія Голдак. Жінка мала стовідсоткове ураження легень. 10 днів вона пролежала під кисневою маскою у лікарні, а потім ще місяць провела вдома з кисневим концентратором, повідомляє ТСН.

"Бабусі просто одного вечора стало дуже погано. Її почало трясти, температура прямо на очах починає підніматися до 39" , - розповіла онука Софії. ﻿

Перші дні лікувалася вдома, далі її забрали до лікарні. Поруч із бабусею весь час була онука.

Софія була повністю вакцинована. Але, згадує, коли йшла на щеплення, серйозних сподівань й на вакцину вона не мала.

Завідувачка одного з інфекційних відділень Наталія Ралець каже — вакциновані, зокрема й люди похилого віку, хворіють вкрай рідко. Та й перебіг хвороби мають зовсім інший.

Крім вакцинації, є ще ціла низка факторів, які можуть впливати на легке одужання — як швидко після появи симптомів звернулися до лікарів, чи мали якісь супутні захворювання.

Софія вже тиждень як дихає сама. Вчора почала потроху ходити без допомоги.