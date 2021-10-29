У Львові від COVID-19 видужала пенсіонерка зі 100% ураженням легень
У Львові від коронавірусу одужала 91-річна Софія Голдак. Жінка мала стовідсоткове ураження легень. 10 днів вона пролежала під кисневою маскою у лікарні, а потім ще місяць провела вдома з кисневим концентратором, повідомляє ТСН.
"Бабусі просто одного вечора стало дуже погано. Її почало трясти, температура прямо на очах починає підніматися до 39", - розповіла онука Софії.
Перші дні лікувалася вдома, далі її забрали до лікарні. Поруч із бабусею весь час була онука.
Софія була повністю вакцинована. Але, згадує, коли йшла на щеплення, серйозних сподівань й на вакцину вона не мала.
Завідувачка одного з інфекційних відділень Наталія Ралець каже — вакциновані, зокрема й люди похилого віку, хворіють вкрай рідко. Та й перебіг хвороби мають зовсім інший.
Крім вакцинації, є ще ціла низка факторів, які можуть впливати на легке одужання — як швидко після появи симптомів звернулися до лікарів, чи мали якісь супутні захворювання.
Софія вже тиждень як дихає сама. Вчора почала потроху ходити без допомоги.