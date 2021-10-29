Кузін розповів, коли буде пік захворюваності на COVID-19

В Україні очікується критична ситуація щодо коронавірусу в найближчі три тижні. Про це заявив головний санітарний лікар країни Ігор Кузін в інтерв'ю виданню "Гордон" .

Спад захворюваності буде лише в січні, каже він.

"Найближчі три тижні будуть критичними, після чого хвиля поступово піде на зниження. Спад захворюваності продовжиться, як ми очікуємо, майже до кінця січня. Наступне піднесення - березень-квітень 2022 року", - сказав Кузін.

Головний санлікар також зауважив, що механізм адаптивного карантину, що використовується владою, доводить свою ефективність.