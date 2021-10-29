Першу нитку "Північного потоку-2" наповнили газом

Першу нитку газопроводу "Північний потік-2" наповнили газом та підготували до запуску, заявив Альфред Штерн, голова австрійської компанії OMV, яка є одним із партнерів проекту, повідомляє Ділова столиця.

"Перша нитка була заповнена газом, тому вона вже готова до запуску" , — сказав він.

Штерн додав, що другу лінію буде заповнено до кінця 2021 року.

За словами підприємця, "Північний потік-2" дозволить урізноманітнити маршрути постачання газу до Європи та збалансувати попит та пропозицію.