Гризуть все поспіль: 7 проблемних порід собак

Деяких собак не можна залишити самих будинки навіть на кілька годин, тому що житлова площа з їх допомогою перетвориться на зону аварії. Іноді деструктивна поведінка є рисою характеру певних порід. Вони можуть гризти все підряд - від одягу до меблів, повідомляє Профиль.

Це відбувається з кількох причин: через молодий вік, нудьгу, нестачу фізичних вправ, погане виховання. Якщо немає сил і можливості давати раду таким витівкам, при виборі вихованця краще уникати порід з цього списку.

Боксер

Якщо собака не буде багато тренуватися, вона почне використовувати енергію, що залишилася, для менш позитивних занять – розривати черевики господаря, наприклад. Велика кількість жувальних іграшок може допомогти захистити речі та меблі від руйнування.

Фото pixabay

Чихуахуа

Навіть така крихітна тварина може влаштувати справжній погром у квартирі, якщо йому стане нудно. Маленькі гострі зуби легко розрізають одяг, килими, предмети інтер'єру і все, що трапиться під лапу.

Фото pixabay

Бігль

На самоті цей собака не тільки гризе предмети, але також має звичку вити і копати. Регулярні вправи – ключ до успіху у вихованні цієї активної породи.

Фото pixabay

Далматинець

Вихованець народжений для того, щоб отримувати задоволення від фізичних вправ. Якщо цей собака пропустить довгу прогулянку, він засмутиться і займеться руйнуванням майна. Деструктивна поведінка також проявляється, коли далматинець почувається самотньо.

Фото pixabay

Бордер-Колі

Це найрозумніша порода собак у світі, і вона потребує бути постійно зайнятою, як фізично, так і розумово. Якщо вихованцю нічого робити, він винаходить власні ігри та вправи, які перетворять будинок на зону лиха.

Фото pixabay

Такса

Іноді важко зрозуміти, чому цей вихованець перетворює все довкола на хаос. Навіть за великої фізичної активності він може вирішити, що йому насправді просто хочеться пожувати взуття господаря.

Ротвейлер

Найчастіше це собака є слухняним. Однак вона може почати гризти речі для того, щоб досліджувати свій простір. Ситуацію можуть посилити занепокоєння, стрес та нудьга. З вихованцем рекомендується щодня грати.