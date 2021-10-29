У електромобілях Tesla з'явилася нова функція

У автомобілях Tesla функція Sentry Mode отримала оновлення, що дозволить автомобілю вести пряму трансляцію відео на смартфон власника, повідомляє Сьогодні.

Тепер користувачі можуть віддалено спостерігати за оточенням електромобіля, коли його припарковано, щоб переконатися в його безпеці. Раніше Sentry Mode записувала відео лише локально.

Зазначимо, що функція "Доступ до камери в режимі реального часу" працює лише з iOS програмою Tesla. У компанії запевнили, що відео піддається наскрізному шифруванню, так що ніхто, крім власника, не зможе його переглядати.

Крім того, власник компанії Ілон Маск анонсував, що тепер завдяки оновленій функції власники можуть віддалено розмовляти через динамік електромобіля, якщо той включений.

Для власників Tesla функція Sentry Mode включена у передплату Premium Connectivity і коштує 10 доларів на місяць. Спочатку її пропонують безкоштовно – для власників Model 3 та Model Y терміном на 30 днів та один рік для Model S та Model X.

Завдяки пакету Premium Connectivity власники електрокарів можуть отримати доступ до послуг потокової передачі відео та музики через інформаційно-розважальний центр автомобіля.