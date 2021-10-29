Як змінились світові ціни на бензин за останні 20 років

Середня світова ціна на бензин за останні 20 років подвоїлася, повідомляє 24 Канал.

У 2001 році середня світова ціна бензину становила близько 0,60 доларів за літр, а заправка середнього сімейного седана коштувала близько 30 доларів. Сьогодні це $1,20 – за $30 ви купите лише половину бака.

Високі ціни на паливо є частиною глобальної енергетичної кризи, яка призвела до великих збоїв у Китаї, Сполучених Штатах, Великобританії та Європі. Ціни на бензин і дизельне паливо також зросли в багатьох країнах, включаючи Індію та Південну Африку.

Станом на вересень 2021 року найдорожчий бензин у світі у Гонконгу – 2,56 долара за літр, за ним йдуть Нідерланди – 2,18 долара і Центральноафриканська Республіка – 2,14 долара. Така висока вартість пального у значній мірі обумовлена високими податками.

В Україні середня вартість бензину марки А95 складає 1,21 долара за літр.

До країн з найдешевшим бензином входять переважно багаті на нафту країни, зокрема Венесуела за 0,02 долара, Іран — 0,06 долара і Сирія — 0,23 долара.

Дорога нафта

Окрім податків на ціну бензину істотно впливає вартість нафти. А вона сильно зросла у ціні за останні 20 років.

У 2001 році нафта Brent коштувала близько 25 доларів за барель. Один барель еквівалентний приблизно 159 літрам. На своєму піку в 2008 році Brent коштувала близько 140 доларів за барель, а потім впала до 45 доларів після світової фінансової кризи, яка знищила попит на енергоносії.

У квітні 2020 року ціна на нафту знову впала до рекордно низького рівня, оскільки паніка навколо COVID охопила земну кулю, що спричинило загальнонаціональні карантини та дуже слабкий попит.

До вересня 2021 року зростаючий попит у поєднанні з дефіцитом пропозиції підвищив ціни на нафту майже до трирічного максимуму на рівні приблизно 80 доларів за барель. Аналітики Goldman Sachs очікують, що нафта Brent досягне 90 доларів за барель до кінця року.

У яких країнах найбільше нафти?

Венесуела, Саудівська Аравія та Іран мають половину з 1,55 трильйона барелів у світі доведених запасів нафти. Найбільші запаси серед країн, що не входять до ОПЕК, включають Росію (80 000 млн барелів) і США (52 637 млн барелів).

За даними Міжнародного енергетичного агентства, у 2019 році світ споживав 99,7 мільйона барелів нафти на добу. Сполучені Штати споживають приблизно одну п’яту (20,48 мб/добу) світового щоденного споживання нафти, за ними йдуть Китай (13,07 мб/добу) та Індія (4,84 мб/добу).

За словами генерального секретаря ОПЕК Мохаммада Баркіндо, нафта збереже свою позицію номер один у світовому енергетичному балансі, забезпечуючи 28 відсотків світових потреб в енергії до 2045 року.