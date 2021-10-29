У Росії виголосили вироки у справі про пожежу в ТРЦ "Зимова вишня"

У Росії вісьмох людей засудили до тривалих термінів ув’язнення у справі про пожежу у ТРЦ в Кемерові, що у Сибіру, у 2018 році. Тоді загинули 60 людей, зокрема 37 дітей, повідомляє Радіо Свобода.

Усіх підсудних визнали винними у порушенні правил пожежної безпеки та недбалості, що спричинила загибель людей.

До 14 років ув’язнення засудили Юлію Богданову, колишню директорку компанії, яка володіла торговим центром «Зимова вишня».

Екскерівницю ТРЦ Надію Судденок засудили до 13,5 років ув’язнення, колишнього технічного директора центру Георгія Соболєва – до 11 років. Колишнього охоронця ТРЦ Сергія Антюшина засуджено до 8 років позбавлення волі.

Ігоря Полозіненка, керівника компанії, яка встановила пожежну сигналізацію в торговому центрі, та його помічника Олександра Нікітіна було засуджено до 6 з половиною та 5 з половиною років позбавлення волі відповідно.

Андрій Бурсін та Сергій Генін, які керували гасінням пожежі, засуджені до шести та п’яти років позбавлення волі відповідно.

Суддя сказав, що він візьме до уваги час, уже проведений у попередньому ув’язненні до 8 листопада, коли будуть оголошені остаточні терміни перебування засуджених за ґратами.

Богданова, Судденок та Соболєв визнали себе винними частково, інші не визнали своєї провини.

Загалом 16 осіб, у тому числі керівників регіонального МНС та офіційних осіб, які схвалили діяльність ТРЦ, звинуватили у злочинах, які, на думку слідства, призвели до трагедії або посилили її.

Пожежа в ТЦ «Зимова вишня» сталася 25 березня 2018 року через замикання в електромережі. Вогонь поширився чотириповерховою будівлею швидко через легкозаймисті будматеріали. Система пожежогасіння була несправна, а евакуаційні виходи заблоковані. В результаті 60 людей, в тому числі 37 дітей, не змогли вибратися з торгового центру і загинули. Ще 147 людей зазнали травм.

Потерпілі подали цивільні позови на майже 3 мільярди рублів.

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