ЗСУ можуть отримати нові британські ракети – Міноборони

Нова ракета Brimstone Sea Spear, яку розробляє британська компанія MBDA UK, може бути поставлена ​​в Україну для забезпечення потреб Збройних сил України. Про це, посилаючись на Департамент військово-технічної політики Міністерства оборони України, повідомляє Укрiнформ.

"Британською компанією MBDA UK розробляється нова ракета Brimstone Sea Spear, яка в майбутньому, в тому числі, може бути поставлена ​​до України для забезпечення потреб Збройних сил України", – сказали у департаменті.