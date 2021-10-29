ЗСУ можуть отримати нові британські ракети – Міноборони
Нова ракета Brimstone Sea Spear, яку розробляє британська компанія MBDA UK, може бути поставлена в Україну для забезпечення потреб Збройних сил України. Про це, посилаючись на Департамент військово-технічної політики Міністерства оборони України, повідомляє Укрiнформ.
"Британською компанією MBDA UK розробляється нова ракета Brimstone Sea Spear, яка в майбутньому, в тому числі, може бути поставлена до України для забезпечення потреб Збройних сил України", – сказали у департаменті.