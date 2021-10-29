Зеленський попросив українців "включити мозок" та вакцинуватися
Президент Володимир Зеленський нагадав українцям про важливість вакцинації від коронавірусної інфекції, повідомляє Ділова столиця.
Про це президент заявив, виступаючи на Конгресі регіональних влад в Одесі.
"Комусь здається, що він найрозумніший. Найчастіше тим, хто не хворів на коронавірус або в кого немає втрат у сім'ї через цю трагедію. Дуже прошу, щоб ми всі вимкнули соцмережі саме з цього питання і включили мозок. Треба вакцинуватися. Сьогодні це єдине рішення. Хочу, щоб ми не боялися страшилок у мережах, а боялися коронавірусу", — заявив Зеленський.