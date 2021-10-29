Amazon показав прибуток у 3 кварталі

Amazon прозвітував про фінансові результати за 3 квартал - онлайн-ритейлер вперше отримав більше прибутку від послуг, ніж від роздрібних продажів, повідомляє Економічна правда.

Зазначається, що продажі Amazon у 3 кварталі становили 54,9 млрд дол., а виторг від вебсервісів, реклами, послуг для сторонніх продавців та підписки на сервіс потокового відео Prime - 55,9 млрд дол.

При цьому, звіт компанії за 3 квартал виявився гіршим за очікуванням аналітиків Уолл-стріт, опитаних Refinitiv.

Акції Amazon упали на понвд 4% на торгах у четвер.

Прибуток, розділений на акцію, становив 6,12 дол. (очікування - 8,92 дол.).

Виручка сягнула 110,81 млрд дол. (консенсус-прогноз - 111,6 млрд дол.).

Генеральний директор Amazon Енді Джассі заявив, що компанія в 4 кварталі може понести "кілька мільярдів доларів" додаткових витрат у своєму споживчому бізнесі через брак робочої сили, більш високі витрати на співробітників, обмеження глобального ланцюжка поставок та збільшення витрат на перевезення та доставку.

CNBC також пише, що операційний прибуток AWS (підрозділ хмарних сервісів) становив 4,88 млрд дол., тоді як операційний прибуток усієї компанії всього 880 млн дол.