Оце кохання! Джамала поділилася зворушливими сімейними фото

І хоча чоловік артистки не часто з'являється на публіці разом зі своєю зірковою дружиною, камер Бекір не уникає, повідомляє Сьогодні.

Серію фото із коханим чоловіком Джа, яка нещодавно сама відсвяткувала 38-річчя, розмістила у пості-вітанні, де коротко звернулася до чоловіка: "Будь завжди. Люблю".

Щоб подивитися всі світлини Джамали з її чоловіком, свайпайте ліворуч:

Нагадаємо, що Джамала та Бекір Сулейманов виховують двох синів – Еміра-Рахмана та Селіма-Гірая.