Саакашвілі має право накласти на себе руки – прем'єр Грузії

Кожна людина має право на самогубство. Таку думку висловив голова уряду Грузії Іраклій Гарібашвілі, коментуючи голодування колишнього президента Михайла Саакашвілі. Про це, посилаючись на ЗМІ Грузії, повідомляє Вести.

"У законі написано, що людина має право на самогубство. Якщо людина вирішить убити себе, то вона може убити себе, проте, звичайно ж, держава відповідальності за це не візьме", - сказав Гарібашвілі.

Крім того, чиновник категорично виключив передачу Саакашвілі Україні чи його дострокове визволення.