Тільки вручну: які речі небезпечно класти у пральну машину

Використання пральної машини може не тільки зіпсувати деякі види речей, а й призвести до пожежі. Стало відомо, які предмети гардероба краще піддавати ручному пранню, повідомляє Профиль.

Речі з вовною тварин

Подібно до того, як волосся забиває слив у раковині або ванні, шерсть тварин здатна засмачити фільтри водяних насосів у пральній машині. Це, своєю чергою, може призвести до того, що в певний момент техніка вийде з ладу або стане причиною потопу.

Купальники

У баку пральної машини купальники піддаються досить грубому механічному впливу, який здатний пошкодити лямки та кісточки в бюстгальтерах. Більше того, тонка високотехнологічна тканина купальників починає набагато швидше зношуватися, розтягуватися та втрачати колір.

Піджаки по фігурі

Щоб піджак сидів по фігурі, в нього вшиваються жорсткі ущільнюючи елементи - підплічники або вставки, які підкреслюють талію. При пранні в машині ці вкладки мнуться, а також змінюють положення. В результаті річ може швидко втратити колишню форму .

Одяг та взуття з натуральної шкіри

Після прання в машині на цьому матеріалі залишаються заломи та розлучення. Також у шкіряному взутті, як правило, присутні деталі, які скріплені клеєм. Він може зруйнуватися під впливом великої кількості вологи та високої температури.

Головні убори з козирком

Козирок, наприклад, на кепках здається міцним лише на перший погляд. Насправді він здатний легко деформуватися або зламатися при механічному пранні.

Забруднене легкозаймистими рідинами

Плями, залишені мазутом, гасом, бензином, моторною оливою чи розчинником – ознака того, що одяг у пральну машину класти не можна. Річ у тому, що йдеться про агресивні речовини - вони здатні пошкодити фільтри та інші елементи техніки. Також, якщо плями великого розміру, вони можуть спалахнути під час прання – це, своєю чергою, здатне призвести до пожежі.