Закарпаття опинилося на межі екологічного лиха через демонтаж нафтопроводу

Служба безпеки України заявила про викриття керівництва ТОВ «Прикарпатзахідтранс», що спеціалізується на транспортуванні нафтопродуктів, на масштабному забрудненні та псуванні земель Закарпаття. Екології регіону завдано збитків на понад 34 млн грн.

Про це повідомила прес-служба СБУ﻿.

За даними досудового слідства СБУ, наприкінці 2018 року це підприємство самовільно почало демонтаж резервної гілки нафтопроводу «Самара – Західний напрямок». Зокрема, демонтовано цистерни та майже 33 км трубопроводу. І це без жодної дозвільної документації.

"З метою отримання надприбутків, ділки приховано «закопували» у ґрунт небезпечні відходи із цистерн. При цьому вони постійно нарощували обсяги небезпечних речовин, що могло спричинити екологічну катастрофу" ,- повідомили в СБУ.

Правоохоронці встановили, що внаслідок несанкціонованого демонтажу трубопроводу, залишками паливно-мастильних матеріалів забруднено майже 20 тис. м² земель. Частина із них - поблизу місцевого водозабору.

Наразі колишньому головному інженеру компанії «Прикарпатзахідтранс» вже повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість).

Тривають слідчі дії у межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 239 (забруднення або псування земель), ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України.