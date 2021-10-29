Вірус поліомієліту виявлено ще в одній області України

У Закарпатській області виявили вірус, який викликає поліомієліт. Про це повідомив головний санлікар України Ігор Кузін за підсумками епідрозслідування після того, як у дитини в Рівненській області виявили поліомієліт, повідомляє Новое время.

«Було проведено епідеміологічне розслідування цього випадку, визначено коло контактних осіб, взято на дослідження проби води та ґрунту. Окрема група працювала у Закарпатській області. Там також підтвердили наявність поліовірусу» , — розповів він. ﻿

Кузін додав, що виявлені на Закарпатті зразки перебувають у референс-лабораторії Всесвітньої організації охорони здоров’я у Гельсінкі.

Він наголосив, що від результатів епірозслідування залежить, які заходи вживатиме держава.

На Рівненщині наразі фахівці Держпродспоживслужби перевіряють, чи допускають невакцинованих дітей до відвідування шкіл.

В об'єднаній територіальній громаді, де проживає дитина з виявленим поліомієлітом, із 243 дітей вакцинувалося лише 86, у 109 були тимчасові протипоказання. Батьки ще 48 дітей відмовилися від щеплень.

Нагадаємо, 6 жовтня в Рівненській області зафіксували та офіційно підтвердили випадок поліомієліту.

Дитину госпіталізували із симптомами парезу нижніх кінцівок 3 вересня та призначили лікування, проте воно було неефективним. Тоді медики запідозрили поліомієліт — результати аналізів це підтвердили.

Батьки не робили дитині щеплення з релігійних міркувань.

Епідрозслідування почали проводити і на Закарпатті, оскільки хвора дитина відвідувала і цей регіон.

Поліомієліт — це гостре інфекційне захворювання. Поліовірус передається від людини до людини через фекалії та слину, найчастіше — через брудні руки, інфіковану їжу та воду.

Захворіти на поліомієліт може кожна невакцинована дитина і дорослий. Найбільш сприйнятливі до вірусу поліомієліту діти віком до п’яти років, тому перше щеплення діти отримують у перші місяці життя.

Симптоми поліомієліту в більшості випадків хвороби спочатку протікають непомітно, що погіршує шанси хворого на одужання, потім з’являються ознаки, що мають різний характер, що залежить від форми вірусу. Інкубаційний період хвороби становить 2−35 діб, частіше 7−14 днів.

Класифікують такі види хвороби: з ураженням центральної нервової системи (ЦНР) та без її ураження.