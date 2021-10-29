Зеленський заявив, що в Україні немає браку кисню

Президент Володимир Зеленський запевняє, що українські лікарні забезпечені киснем, повідомляє Ділова столиця.

Таку заяву президент зробив під час засідання Конгресу місцевих і регіональних влад в Одесі.

"Питання кисню. Наскільки мені відомо, кисню нашого вистачає, сьогодні лікарні забезпечені, але також ми читаємо і слухаємо, у деяких засобах масової інформації говорять, що кисню в Україні немає" , — сказав глава держави.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський розпочав робочу поїздку до Одеської області, де 27 жовтня екстрено евакуювали пацієнтів із COVID-19 з обласного центру соціально значущих хвороб через брак кисню.

За словами головного лікаря облцентру Світлани Єсипенко, перебої з киснем у корпусі на Міхновського почалися ще шість тижнів тому, через що періодично доводилося перемикати систему на кисневі балони.