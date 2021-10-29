Валютний ринок п'ятниці: хід торгів

В останній робочий день жовтня на міжбанківському валютному ринку пропозиція валюти продовжує перевищувати попит.

Котирування безготівкового долара опустилися нижче за рівень 26,30 гривень (який учора стримав падіння), і Національному банку довелося двічі виходити з інтервенціями на купівлю валюти. Перший раз регулятор з'явився на ринку на початку торгової сесії і викупив 5 млн доларів у продавців за цінами від 26,27 до 26,29 гривень. Вдруге він вийшов незадовго до обідньої перерви з великим ордером на покупку за ціною 26,25 гривень. Це зроблено з метою застрахувати від зайвих збитків комерційних банків, які сьогодні по обіді почнуть вирівнювати валютну позицію; багатьом доведеться продавати долари, і Нацбанк просто їх «підстраховує».

Курс готівкового долара у оптових обмінниках Києва продовжує зниження. Вранці «американця» продавали по 26,39-26,40 гривень, але вже на обід цінник опустили до 26,35-26,36 гривень. При цьому розрив між ціною готівкового та безготівкового долара трохи зріс.

Євро на FOREX сьогодні знижується після вчорашнього стрімкого зростання; на момент написання статті він опустився до позначки 1,1643 долара. Готівковий євро, який зранку продавали по 30,65-30,70 гривень, також дешевшає: в обід знову з'явилися пропозиції по 30,58-30,60 гривень, а невеликі суми можна купити навіть по 30,55-30,57 гривень.

Російський рубль знову дешевшає: у першій половині дня він опустився до 70,70 рублів за долар, незважаючи на те, що нафта знову зростає у ціні. Готівковий рубль у столиці, як і вчора, продають по 3,73-3,75 гривень за 10 рублів.