Шарій із дружиною приїхали до Росії

Скандальний блогер та журналіст Анатолій Шарій, який знаходиться у розшуку, разом із дружиною приїхав до Росії і показали фото з Червоної площі у Москві, повідомляє Сьогодні.

Відповідні знімки вони опублікували у Facebook.

Так, Шарій засвітився неподалік резиденції Путіна – Кремля.

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Блогер у гарному настрої. Фото: facebook.com/anatolijsharij

А його дружина Ольга зробила фото на фоні Храму Василя Блаженного на Червоній площі.

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Ольга Шарій розважається у Москві. Фото: facebook.com/bondarenkoolyaa

А Шарія шукають в Україні

  • У лютому цього року Шарію повідомили про підозру в держзраді і розпалюванні національної, расової або релігійної ворожнечі і ненависті. В СБУ зазначали, що він міг діяти на замовлення іноземних структур. У кінці січня він був оголошений у розшук. 
  • У травні українські ЗМІ повідомили про те, що Литва позбавила Анатолія Шарія статусу політичного біженця.
  • А на початку вересня навіть з'явилися повідомлення в соцмережах, мовляв, розшукуваного Шарія бачили у Києві.
  • У серпні РНБО запровадила санкції проти Шарія та його інформресурс.

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