Шарій із дружиною приїхали до Росії

Скандальний блогер та журналіст Анатолій Шарій, який знаходиться у розшуку, разом із дружиною приїхав до Росії і показали фото з Червоної площі у Москві, повідомляє Сьогодні.

Відповідні знімки вони опублікували у Facebook.

Так, Шарій засвітився неподалік резиденції Путіна – Кремля.

Блогер у гарному настрої. Фото: facebook.com/anatolijsharij

А його дружина Ольга зробила фото на фоні Храму Василя Блаженного на Червоній площі.

Ольга Шарій розважається у Москві. Фото: facebook.com/bondarenkoolyaa

А Шарія шукають в Україні