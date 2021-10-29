4 види олії, які повинні зберігатися не в шафі, а в холодильнику

Занадто часто ми зберігаємо в коморі продукти, яких там не повинно бути. Зокрема, є один тип рослинної олії, яка зіпсується від такого зберігання: може не тільки змінити смак вашої їжі. Ви можете наразитися на ризик захворювань харчового походження, повідомляє WomanEL.

Яку олію ніколи не слід зберігати в коморі та шафі?

«Екзотичні» олії в жодному разі не можна зберігати в коморі

Коли олії окислюються, вони починають гіркнути. У міру розкладання вони можуть видавати неприємний запах або присмак, а у разі вживання можуть спричинити хворобу.

Однак не всі олії схильні до однакового ризику гіркнення - деякі псуються швидше, ніж інші.

Кунжутна, оливкова, рапсова та арахісова олії є основними «кандидатами» на швидке прогоркання. І всі вони повинні зберігатися у холодильнику чи морозильній камері.

Вживання гірких масел може викликати серйозне захворювання

Незгіркість не тільки впливає на смак їжі, але і може мати серйозні наслідки для здоров'я. Вони втрачають свої вітаміни, але також можуть виробляти потенційно токсичні сполуки. На думку експертів, ці сполуки можуть підвищити ризик неврологічних розладів, серцевих захворювань та раку.

Ось як визначити проблему

Перед вживанням понюхайте олії, щоб перевірити їх на гіркість. Тест на запах охоплює майже все. Якщо ваші продукти або олії є гіркими, металевими, мильними або пахнуть якимось іншим чином, швидше за все, вони зіпсувалися.