Intel Core i9-12900K встановив кілька рекордів у бенчмарках

Незабаром після офіційного анонсу нових процесорів Intel Core 12-го покоління штатний оверклокер порталу Tom's Hardware Аллен "Splave" Голіберзах (Allen Golibersuch) прозвітував про експерименти з екстремального розгону флагманської моделі Core i9-12900K, ﻿а також розповів про встановлення одразу кількох світових рекордів, повідомляє 3Dnews.

Рекордну частоту 6,8 ГГц на високопродуктивних P-ядрах (Golden Cove) йому вдалося досягти за рахунок рідкого азоту. Енергоефективні E-ядра (Gracemont) були розігнані до частоти 5,3 ГГц. Нагадаємо, що стандартні максимальні частоти Intel Core i9-12900K становлять 3,9 ГГц для E-ядер та 5,2 ГГц для P-ядер. Таким чином, прибавка до частоти P- і E-ядер в результаті розгону склала 31 і 36 % відповідно.

Джерело зображень: Tom's Hardware

Для тестового стенду Splave використовував материнську плату AsRock Z690 Aqua OC Edition, ОЗУ Klevv DDR5-4800, розігнану до режиму DDR5-6200 CL34 і блок живлення EVGA SuperNOVA 1600 Вт. Для охолодження застосовувалася чаша рідкого азоту Reaktor 2.0 від німецького ентузіаста der8auer.

Splave протестував розігнаний Core i9-12900K у Geekbench 4 та Geekbench 5, попутно встановивши відразу кілька світових рекордів у цьому бенчмарку. Однак у тесті XTU 2.0 для стабільності роботи процесора довелося зменшити частоту його P-ядер до значення 6,7 ГГц. У однопотоковому тесті Geekbench 4 флагманський процесор Intel набрав 11 669 очок, у багатопотоковому - 93 323 бали. У тесті XTU 2.0 Core i9-12900K набрав 12765 балів. Минулий флагман Intel Core i9-11900K (Rocket Lake) і поточний флагман AMD Ryzen 9 5950X (Zen 3) були попередніми рекордсменами Geekbench 5. Новий Core i9-12900K виявився потужнішим за свого розігнаного попередника на 7.

Замовлення на нові процесори Alder Lake почали приймати відучора. Офіційний продаж чіпів розпочнеться не раніше 4 листопада. Рекомендована вартість Core i9-12900K складає $589, що на $40 дорожче за Core i9-11900K. У той же час новий флагманський процесор Intel на $210 дешевший за 16-ядерний AMD Ryzen 9 5950X.