РФ звозить на Донбас нові партії озброєння та боєприпасів – розвідка

Командування ЗС РФ протягом жовтня продовжувало нарощувати боєздатність оперативного угруповання російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей. Про це, посилаючись на прес-службу ГУР Міноборони України, повідомляє Цензор.НЕТ.

За даними української розвідки, до з'єднань та частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК після ремонту на території Росії повернуто понад 10 одиниць бойових машин піхоти та бронетранспортерів, доставлено понад 5,5 тис. тонн пального, нові партії озброєння та боєприпасів, у тому числі протитанкові керовані ракети, боєприпаси до 122-мм ракетних систем залпового вогню та 152-мм артилерійських систем, патрони для великокаліберних кулеметів та снайперських гвинтівок, протипіхотні міни ОЗМ-72 та МОН-52, безпілотн -1".

Крім того, для відновлення броньованої бойової техніки до ремонтно-відновлювальних підрозділів противника з території РФ завозилися танкові двигуни, запасні частини та акумуляторні батареї.