Криптовалюта від творців "Ігри в кальмари" різко подорожчала

Найпопулярніший проект на платформі Netflix в історії, південнокорейський серіал "Гра в кальмара", випустив свою криптовалюту під назвою Squid ("кальмар"). За даними CoinMarketCap, з 27 по 29 жовтня токен злетів у ціні приблизно у 70 разів, повідомляє Лента.Ру.

О 12:10 27 жовтня один токен Squid можна було придбати за 0,06 долара, а до того ж 29 жовтня валюта подорожчала до 4,2 долара. Передпродаж монет розпочався 20 жовтня і, згідно з офіційним технічним документом, вся пропозиція була розпродана за секунду. Однак розробники встановили обмеження на торгівлю новим токеном, що викликало невдоволення багатьох клієнтів — криптовалюту не можна продати на популярній децентралізованій біржі Pancakeswap.

Серіал «Гра в кальмара» розповідає про смертельне змагання 456 дорослих за грошовий приз у 38,5 мільйонів доларів. За даними Netflix, у жовтні проект зібрав рекордні 111 мільйонів шанувальників. Творці серіалу вирішили реалізувати гру у віртуальному світі, запросивши до участі всіх бажаючих. Для цього було створено ігрову платформу Squid Game, на якій у листопаді відбудеться онлайн-симуляція шести раундів гри, зображених у популярному шоу. На відміну від серіалу, суму фінального призу не визначено, а кількість учасників не обмежена.