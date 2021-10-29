Одеським школярам продовжать канікули

В Одесі школи продовжать канікули до 7 листопада у зв'язку із погіршенням епідеміологічної ситуації в місті. Такі рекомендації було опубліковано на сайті міської ради Одеси, повідомляє Вести.

"У зв'язку зі стрімким зростанням захворювань на коронавірусну хворобу COVID-19, для збереження здоров'я дітей та працівників школи, у школах комунальної власності територіальної громади міста Одеси рекомендовано продовжити канікули до 7 листопада 2021 року", – йдеться у повідомленні міськради.