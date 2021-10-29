Ціни на газ у Європі різко впали

Ціни на газ у Європі опустилися до 838 доларів за тисячу кубометрів, свідчать дані лондонської біржі ICE, повідомляє Лента.Ру.

Вартість ф'ючерсів на газ на грудень різко впала на 10 відсотків порівняно з рівнем четверга, 28 жовтня. Мінімум за день становив 833 долари за тисячу кубометрів. На момент написання новини газ торгується за ціною 838,34 доларів за тисячу кубометрів.

Вартість газу почала знижуватися ввечері в середу, 27 жовтня, після того, як президент Росії Володимир Путін доручив «Газпрому» розпочати планові роботи з постачання до Європи після закачування газу до російських сховищ. Голова компанії Олексій Міллер заявив, що їх буде заповнено до 8 листопада. Ціни на газ впали більш як на чотири відсотки.

29 жовтня голова австрійської нафтогазової компанії OMV Альфред Штерн заявив, що перша нитка газопроводу "Північний потік-2" готова до запуску. За його словами, трубу повністю наповнено газом, а другу нитку планують заповнити до кінця року. Нині триває процес сертифікації «Північного потоку-2». Міністерство економіки Німеччини вже зробило висновок, що російський трубопровід не загрожує безпеці енергопостачання Європи. Тепер свої рішення мають ухвалити спочатку Федеральне мережеве агентство (регулюючий орган ФРН), а потім Єврокомісія.