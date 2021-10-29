Місячний календар рибалки на листопад 2021

У Місячному календарі риболовлі на листопад 2021 року вказані сприятливі та несприятливі дні. За допомогою нього можна спланувати коли краще піти на рибалку цього місяця, а коли не варто висуватись - бо риба не буде клювати, повідомляє ProRybu.

У листопаді температура опускається нижче від нуля. Теплолюбна риба йде у сплячку. Продовжується клювання миня і головня. Ловлять їх за допомогою донки на жаб. На перебігу можна вивудити щуку, плотву, окуня та подуста. Починається клювання чехоні на хробака. З появою льоду активізується хижа риба: окунь, щука та судак. Хороший рівень клювання у йоржа та густери. Снасті вибирайте зимові. Пам'ятайте про дотримання техніки безпеки під час лову на першому льоду.

Сприятливі та несприятливі дні для риболовлі у жовтні:

Відмінне клювання: 7, 12-14, 24-26.

Хороше клювання: 8-11, 15, 23, 27.



Слабке клювання: 1, 6, 12, 16, 21, 22, 28-29.

Погане клювання: 2-5, 17-20, 30.