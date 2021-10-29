Україна може пропустити Олімпіаду-2022: у чому причина
Махінації, які проводять Антидопінгове агентство України, загрожують залишити нашу країну та її спортсменів за бортом великих змагань, повідомляє Сьогодні.
На думку колишнього заступника міністра спорту України та екс-президента національної легкоатлетичної федерації Ігоря Гоцула, санкції за гучний допінговий скандал із нашою країною можуть торкнутися вже найближчої Олімпіади – Зимових Ігор-2022, що стартують 4 лютого в Пекіні.
"Кодекс WADA передбачає обмеження, які полягають у наступному".
"По-перше, на території країни не можуть проводитись міжнародні змагання, чемпіонати та турніри".
"По-друге, спортсмени таких країн не можуть брати участь у міжнародних змаганнях за межами країни".
"По-третє, результати спортсменів на внутрішній арені можуть не визнаватись на міжнародній арені" , - наводить слова Ігоря Гоцула Meta-ratings.
"Коли чекати на рішення про покарання від WADA? Я не виключаю, що це станеться дуже швидко. У цьому зв'язку дійсно стане питання про участь українських спортсменів у Зимовій Олімпіаді" , - зазначив Гоцул.
Нагадаємо, що внаслідок спецоперації WADA було розкрито порушення з боку українського Національного антидопінгового центру (НАЦД). Як виявилося, там заздалегідь попереджали спортсменів про тестування на допінг, що йде у розріз із кодексом WADA.
У відставку вже пішли директор НАДЦ Іван Курліщук та його заступник Ярослав Кручек.
Але не виключено, що відставки керівництва НАДЦ не врятують від дискваліфікації українських спортсменів.