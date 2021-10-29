Україна закликає збільшити присутність НАТО в Чорноморському регіоні

Україна виступає за розширення присутності НАТО в Чорноморському регіоні. Про це йдеться в статті міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби для Atlantic Council, повідомляє Новое время.

«Збільшення присутності НАТО в районі Чорного моря значно знизить напруженість і стабілізує регіон, а не навпаки. Україна давно має справу з росіянами і дуже добре розуміє їхні міркування. Російське керівництво посилюється тільки тоді, коли відчуває слабкість. З російської точки зору немає нічого більш привабливого, ніж нерішучість їх супротивників» , — зазначив Кулеба.

На його думку, Росія поважає силу і не піде на ризик ескалації, якщо впевнена в рішучості іншої сторони.

«Саме тому Україна закликає до розширення присутності НАТО в Чорноморському регіоні і розширення співпраці між НАТО і союзниками, що не входять до НАТО» , — додав міністр.

Він також наголосив, що чим раніше союзники дадуть Кремлю чіткий сигнал про рішучість і єдність, тим краще.