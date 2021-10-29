Деякі регіони порушують меморандум про непідвищення тарифів – Єрмак

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявляє, що деякі керівники в регіонах "на власний розсуд" інтерпретують меморандум щодо врегулювання проблемних питань у сфері теплопостачання, що певною мірою провокує підвищення тарифів, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"На минулому засіданні відбулася дуже важлива подія: підписано меморандум, який визначив механізми та алгоритм підготовки та проходження поточного опалювального сезону. І хотів би ще раз наголосити… газу в Україні достатньо, щоб пройти цей опалювальний сезон", – сказав він на засіданні Конгресу місцевих та регіональної влади у п'ятницю в Одесі.

Також Єрмак підкреслив, що на сьогоднішній день провокує підвищення тарифів.

"Водночас я хотів би сказати, що деякі керівники, на жаль, на свій розсуд продовжують пояснювати рішення Конгресу і діють всупереч підписаному меморандуму... Ми вважаємо це дією проти українського народу", – сказав глава Офісу президента.

За його словами, влада зробила і робить все, щоби тарифи не підвищувалися, тому спекуляцій на цю тему не повинно бути.