ЄС залишив Україну у "зеленому списку" для подорожей

Європейський союз оновив "зелений" список країн, для туристів з яких рекомендується відкрити кордони. Україна ще на два тижні залишається в списку "зелених" країн, попри погіршення епідеміологічної ситуації з COVID, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

У "зелений" список цього тижня включили Аргентину, Колумбію, Намібію і Перу. Таким чином, список збільшився до 20 країн.

На сьогодні він виглядає наступним чином:

Аргентина

Австралія

Бахрейн

Канада

Чилі

Колумбія

Йорданія

Кувейт

Намібія

Нова Зеландія

Перу

Катар

Руанда

Саудівська Аравія

Сінгапур

Південна Корея

Україна

Об'єднані Арабські Емірати

Уругвай

Китай, за умови підтвердження взаємності.

Черговий перегляд "зеленого" списку буде через два тижні.